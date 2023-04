Touristen posierten nackt an heiligen Stätten: Bali führt Benimmregeln ein

Denpasar – Nach mehreren Vorfällen unmanierlichen Verhaltens von Touristen auf Bali plant die Regionalregierung einen speziellen Reiseführer für gutes Benehmen. "Nicht alle Ausländer wissen, was auf Bali erlaubt ist und was nicht", zitierte die Zeitung Bali Sun am Dienstag einen Sprecher des örtlichen Justizministeriums. Deshalb solle der schon länger angedachte Leitfaden nun so schnell wie möglich fertiggestellt werden.