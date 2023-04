Keine gewöhnliche Tischlerei: Landecker HolzArt will sichtbarer werden

Landeck – Gebaut werden dort Bilderrahmen, individuelle Einzelstücke und auch Möbel – und trotzdem ist es keine gewöhnliche Tischlerei. In der Landecker „HolzArt“ arbeiten zehn Menschen mit Behinderung in Voll- und Teilzeit.

Im vergangenen Jahr war auch die CityArt der Landecker Lebenshilfe in die Begegnungszone in der Malserstraße übersiedelt. Viele der Dekorationsgegenstände und Geschenke, die dort verkauft werden, wurden übrigens in der HolzArt hergestellt. Auch auf Upcycling von alten Gegenständen hat man sich in der Tischlerei spezialisiert. Dort schaut man generell auf Nachhaltigkeit. So wird zum Beispiel das anfallende Sägemehl zu Holzbriketts verarbeitet.