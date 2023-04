„Nightseeing“ in der Altstadt: Hall macht wieder die Nacht zum Tag

Hall – Am Freitag öffnet die Haller Altstadt – die größte Tirols – einmal mehr ihre Türen und Tore für das „Nightseeing“. Bis 23 Uhr ist reges Treiben garantiert: Geschäfte und Lokale in der Altstadt sind geöffnet und warten mit Livemusik und speziellen Angeboten auf. Von 17 bis 22 Uhr laden am Stiftsplatz sowie in der Schulgasse an die 40 AusstellerInnen zum „Haller Nachtmarkt“ ein, sie bieten Kunsthandwerk und kreativ Selbstgemachtes feil.





Doch das Programm geht in Hall wie gewohnt weit über eine bloße Einkaufsnacht hinaus: Dafür sorgt ein kostenlos zugängliches Kulturprogramm mit insgesamt 19 Stationen – an Kulturschätzen mangelt es in der alten Salinenstadt bekanntlich nicht.

Galerien und Museen haben abends geöffnet: So widmen sich die Galerie moto und das Stadtmuseum den Werken des vor 25 Jahren verstorbenen Haller Künstlers Peter Willburger. Das Museum Stadtarchäologie Hall gibt Einblick in die Alltagswelt des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Dazu gibt es eine Reihe von Themen- und Spezialführungen – etwa zum Thema Architektur, zur Geschichte der Brunnen und Badhäuser in Hall oder zum Thema „Geld regiert die Welt“ (im Museum Münze Hall).