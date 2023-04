Pabst schwamm in Telfs auf und davon

Telfs – Bei den Tiroler Sprintmeisterschaften im Telfer Schwimmbad wurden am vergangenen Wochenende die Meister in der allgemeinen Klasse sowie bei den Schülern gekürt. Bei den Frauen gewann Romy Pabst (SC Ibk.) fünf Einzel-Titel sowie jeweils Gold in der Staffel Freistil und Lagen.