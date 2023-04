Kurz vor Mitternacht schnappte die Falle zu: Bärin „JJ4“ im Trentino eingefangen

Der derzeit wohl meistgesuchte Bär in den Alpen ist gefasst: Bärin „Gaia“ alias „JJ4“ wurde zwei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger im Trentino eingefangen.

Caldes – Gegen 23 Uhr tappte sie in die Falle: Die Bärin "Gaia" alias "JJ4", die im Trentino den 26-jährigen Jogger Andrea Papi angefallen und getötet haben soll, wurde in der Nacht auf Dienstag eingefangen. Sie war mit Früchten angelockt worden. Zum Zeitpunkt ihrer Gefangennahme war sie laut der Zeitung Alto Adige in Begleitung von drei Jungtieren, die nicht gefangen genommen wurden. Sie haben sich wieder in den Wald verzogen. Spezialtrupps der Forstwirtschaft und zwei Tierärzte kümmerten sich danach um das Tier.





Laut Angaben der Experten war sie zum Zeitpunkt der Gefangennahme nicht in der Nähe eines Siedlungsgebietes, sondern in einem Wald, der zur Gemeinde von Meledrio gehört. Nachdem ein Gericht die Abschussverordnung des Trentiner Landeshauptmanns Maurizio Fugatti ausgesetzt hat, ist derzeit unklar, was mit "JJ4" geschehen wird. Laut der Nachrichtenplattform Südtirol Online bekräftigte Fugatti, dass er auf die Aufhebung des Abschussverbots hoffe. Die Bärin wurde sediert und in der Zwischenzeit in einem mit Strom gesicherten Gehege des Tierpflegezentrums Casteller im Trentino untergebracht.

Zwei Wochen lang hatten Spezialkräfte den Wald rund um Calves auf der Suche nach der Bärin abgesucht. © APA/PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Seit dem tödlichen Bärenangriff in Caldes im Val di Sole suchten bis zu 40 Beamte eines spezialisierten Trupps des Trentiner Forstkorps fieberhaft nach der Bärin. Jetzt könnte sie entweder das gleiche Schicksal wie das ihrer Brüder ereilen, die großteils abgeschossen wurden. Oder sie wird, wie ihre Mutter, in einem Gehege eingesperrt.

Fugatti hat am Vormittag eine Pressekonferenz abgehalten und Details zu der Operation geschildert. Die Experten bezeichneten dabei die Aggressivität der Bärin als sehr hoch. So habe sie zuvor aufgestellte Fotofallen und Schilder zerstört. Fugatti erinnerte an drei weitere Problembären, die im Trentino für Diskussionen sorgen, und die das Land entnehmen möchte. Außerdem hob er hervor, dass es in den vergangenen acht Jahren acht Angriffe von Bären gegeben habe. "Jetzt ist für uns nicht mehr 'JJ4' das Problem, sondern das Zusammenleben Tier-Mensch", betonte der Landeshauptmann.

Der Antrag zur Aufhebung der Aussetzung des Dekrets zum Abschuss wurde unterdessen bereits gestern eingereicht. Der Bürgermeister von Trient, Franco Ianeselli, hatte am Montag die Debatte um die Bärin „JJ4“ und die damit einhergehenden Schuldzuweisungen kritisiert: „Es gibt leider auch nach diesem schrecklichen Vorfall immer noch Kommentare von Bürgern, vor allem von Stadtbewohnern, die sagen: Ihr habt das Territorium des Bären betreten.“ Die Bürgermeister der Region hatten am Montag mit Rücktritten gedroht, sollte sich an der Situation nichts ändern.

Angst vor Bären nimmt auch in Tirol zu

Der Bärenangriff schlägt auch in Tirol hohe Wellen, zumal es zuletzt auch in Brandenberg mehrfach Nachweise eines Bären mit Rissen von Wildtieren als Begleiterscheinungen gegeben hat und knapp vor der Tiroler Grenze in Oberbayern/Landkreis Rosenheim ein weiterer Bär bestätigt wurde.

Mehr dazu:

„Seit einigen Tagen häufen sich die Anrufe besorgter Menschen an. Mich erreichen laufend Anrufe, Mails und Briefe entweder direkt an mich oder über die Mitarbeiter in der Bezirkslandwirtschaftskammer in Kufstein“, schildert dazu auch der Kufsteiner Bezirksbauernobmann Michael Jäger. „Neben Almbauernfamilien, die jetzt mit den Arbeiten zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Almsommer auf den Almen beginnen, melden sich jedoch auch immer mehr Nicht-Landwirte bei uns, die ihre Freizeit bei der Erholungssuche oder dann im Sommer beim Klauben von Beeren und Pilzen in den Wäldern und auf Almen verbringen“, so Jäger zu den Hintergründen.

Gewinnspiel: 2 x

E-Mountainbike TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

„Wenn wir in Tirol zwar die rasche Entnahme durchgeboxt haben, so hilft uns all das nicht viel, wenn an den Landesgrenzen rundherum Bären und Wölfe sich unkontrolliert vermehren und geradezu zu uns hereingeschwemmt werden“, appelliert Jäger an ein Vorgehen auf EU-Ebene. „Wenn hier nicht rasch gehandelt wird, sehe ich Tourismus, Landwirtschaft und Wirtschaft schon sehr bald ernsthaft in Gefahr.“ (TT.com)