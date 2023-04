Mögliche VfGH-Beschwerde zu Wahl Mikl-Leitners: SPÖ will Klarstellung

Ein Verfassungsjurist sieht Chancen, dass eine Anfechtung der Wahl Mikl-Leitners als Landeshauptfrau erfolgreich sein könnte. Die SPÖ fordert eine Klarstellung, die Grünen zweifeln die Wahl nicht an, kritisierten die "Tricksereien" jedoch.

St. Pölten – Angesichts einer laut dem Verfassungsjuristen Karl Stöger "unklaren Rechtslage" bei der Wahl von Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur niederösterreichischen Landeshauptfrau und Udo Landbauer (FPÖ) zu ihrem Stellvertreter will SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger in der Sitzung der Präsidialkonferenz Dienstagmittag eine verfassungsrechtlich eindeutige Klarstellung einfordern. Die niederösterreichischen Grünen unterstützten den roten Vorstoß nicht. Die Beschwerdefrist läuft bis Donnerstag.

"Alle Parteien sollten Interesse daran haben, dass die Wahl der Landeshauptfrau und ihrer Stellvertreter verfassungskonform über die Bühne gegangen ist", betonte Weninger. Um die derzeit "rechtlich unklaren" Verhältnisse nicht im Raum stehen zu lassen, forderte der SPÖ-Klubobmann eine gemeinsame Entscheidung. Kritik übten die Sozialdemokraten an "extra neu gestalteten Stimmzetteln, um der FPÖ die Nichtwahl von Mikl-Leitner zu ermöglichen".

Nach Einschätzung der Grünen wurden Landeshauptfrau und Stellvertretung "gesetzesmäßig gewählt". Für Klubobfrau Helga Krismer ist es "bedauerlich und ein politisches Fiasko, dass solche 'Tricksereien' möglich sind und nicht einmal der Koalitionspartner die Landeshauptfrau gewählt hat". Die Grünen fordern weiterhin die Abschaffung des Proporzes, "damit klare und transparente Verhältnisse geschaffen werden und wir uns solche Diskussionen in Zukunft ersparen." Auch die NEOS berieten am Dienstag über das weitere Vorgehen. Die Frist für eine Beschwerde läuft laut Landtagsdirektion vier Wochen ab der konstituierenden Sitzung am 23. März.