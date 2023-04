Zangerl hält an Klage fest: „Vorarlberg zeigt vor, wie günstiger Strompreis geht"

Der Arbeiterkammer-Chef sieht in Tirol beim Strompreis "deutlich Luft nach unten". Er erwartet sich ein Überdenken der "starren Haltung" von Tiwag und Land.

Innsbruck – Der Tiroler Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangler geht am Dienstag erneut in Sachen Strompreis in die Offensive. Und stellt der Situation in Tirol jene im Nachbarbundesland gegenüber. "Obwohl die Tiwag angekündigt hatte, den günstigsten Strompreis in Österreich anzubieten, setzen die Vorarlberger nun die neue Marke", so Zangerl in einer Aussendung. Die illwerke vkw würden "deutlich" unter dem von der TIWAG vorgeschlagenen Preis von 18,9 Cent bei 18,7 Cent liegen. "Die Strompreisbremse drückt den Preis zusätzlich auf 10 Cent, hinzukommt der Landeszuschuss, sodass der Strompreis in Vorarlberg auf lediglich 7 Cent sinkt. Das ist weniger, als die Tiroler jetzt zahlen", so Zangerl.





Auch in Tirol wäre laut AK-Präsident "deutlich Luft nach unten" gewesen, allerdings habe sich der Landesenergieversorger quergestellt. "Wir haben zwei Monate gebraucht, um die Tiwag zu bewegen, dass sie von 28 Cent auf zumindest 18,9 Cent geht, Vorarlberg zeigt, dass es aber leicht noch günstiger für die Bevölkerung gehen würde. Ich erwarte mir hier nun ein deutliches Signal der Tiwag und des Landes an die Tiroler Kund:innen und ein Überdenken der starren Haltung“, so Zangerl.

Zangerl kündigt auch an, bei seiner Haltung in Bezug auf die Klagen zu bleiben. "Es braucht Transparenz, ansonsten verläuft jede Verhandlung quasi im luftleeren Raum. Wir werden uns jetzt ansehen, wie transparent die Tiwag sein will", erklärte er.

Auf die Kritik einiger Politiker an seinem Vorgehen reagiert Zangerl gelassen: "Die Politik ist nicht dazu da, um die Profite und Dividendenzahlungen von Energiekonzernen zu steigern, sondern sie hat dafür zu sorgen, dass sich die Bevölkerung grundlegende Bedürfnisse leisten kann".

Die Ausgangslage in Vorarlberg habe die Arbeiterkammer nun in ihrer Meinung bestätigt, "dass die starre Haltung des Tiwag-Vorstandsvorsitzenden nur darauf ausgerichtet war, möglichst viel an Übergewinn zu erzielen. Ich gehe davon aus, dass nun wieder Bewegung in die Verhandlungen kommt". (TT.com)