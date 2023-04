Verfahren über tiefrote GemNova eröffnet: Gläubiger können Forderungen anmelden

Innsbruck – Am Innsbrucker Landesgericht ist am Dienstag das gerichtliche Sanierungsverfahren mit Eigenverantwortung über die GemNova eröffnet worden. Dies teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit. Die GemNova will ihren Gläubigern eine Quote von 30 Prozent binnen zwei Jahren anbieten. Der Schuldenstand beläuft sich laut AKV und Kreditschutzverband (KSV) auf rund 6,85 Mio. Euro.