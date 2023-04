Famliengruppe hofft auf Neuanfang: Paul Swarovski zieht in Beiräte ein

Der Vater von Victoria Swarovski folgt damit auf Christoph Swarovski, der sich im März aus allen Funktionen zurückgezogen hatte.

Wattens – Beim Tiroler Kristallkonzern Swarovski gewinnt ein Familienmitglied stark an Einfluss. Paul Swarovski, Vater von TV-Moderatorin und Popsängerin Victoria Swarovski, übernimmt mehrere Positionen in der Swarovski-Gruppe und zieht in die Beiräte des Kristallbereichs, der Swarovski Optik und der Tyrolit ein, hieß es am Dienstag. Swarovski sei durch die dafür erforderliche Gesellschaftermehrheit zum Mitglied in den genannten Beiräten berufen worden.





Paul Swarovski folgt in den Positionen auf Christoph Swarovski, der sich im März aus allen Funktionen zurückgezogen hat und nur mehr Gesellschafter sein will. Dieser hatte Kritik an der Organisationsform des Kristallkonzerns geübt. Im Vorjahr hatte mit Alexis Nasard erstmals eine familienfremde Person die Konzernführung übernommen.

Oppositioneller Reformgegner

Der studierte Jurist und Wirtschaftsingenieur Paul Swarovski, der die Familiengruppe "Verband Wattens" vertritt, war bereits von 2002 bis 2011 als Komplementär und Mitglied des Executive Boards des Swarovski Crystal Business (SCB) tätig. Nunmehr hofft er laut eigenen Angaben auf einen "Neuanfang durch Kooperation und Einhaltung der Regeln, um das Unternehmen auf den Erfolgsweg zurückzuführen". Swarovski gehörte vor einigen Jahren zu jenen "Oppositionellen", die gegen die Pläne des damaligen CEO Robert Buchbauer mobil machten.

Dieser hatte einen Umbau des Konzerns - mitsamt großflächigen Kündigungen in Wattens - eingeleitet, mit dem ein Teil des Familienclans nicht einverstanden war. Ein Schiedsgericht entschied schließlich, dass die Strukturreform rechtswidrig gewesen sei und rückabgewickelt werden müsse. Zuletzt waren noch entsprechende Verfahren anhängig.

"Kooperation und Zusammenarbeit aller erfordert"

„Bei der Strategie sind Möglichkeiten zur Optimierung gegeben“, sagte Paul Swarovski. „Lösungen, mit denen die Wattener Kristallproduktion rasch auf den operativen Erfolgskurs zurückkehrt, sind sichtbar, und sie erfordern Kooperation und konstruktive Zusammenarbeit aller – Aufsichtsgremium, Führung und Wattener Belegschaft, deren Know-how der Kristallproduktion unverzichtbar ist.“

„Ich freue mich, dass mein Neffe Paul, der 16 Jahre an meiner Seite in meinem Wattener Produktionsteam eine führende Rolle hatte, nun die Funktion im Aufsichtsgremium, dem Beirat der DSW, einnehmen wird“, kommentierte Helmut Swarovski, nach 45 Jahren als technischer Geschäftsführer und Beirat im Dezember 2020 zurückgetreten. Und Weiter: „Dank seiner juristischen, betriebswirtschaftlichen und Ingenieursausbildung sowie tiefgreifenden praktischen Erfahrung im Unternehmen und in der Industrie wird Paul einen wertvollen Beitrag zur strategischen und technischen Weiterentwicklung von Swarovski leisten.“

"Unsere Hand ist weiterhin ausgestreckt"

Namens der Familiengruppe „Verband Wattens“ machte Paul Swarovski deutlich, „unsere Hand ist weiterhin zur größeren Familie ausgestreckt, wobei wir mit Fug und Recht erwarten, dass Regeln eingehalten und die Gesellschafter- und Mitwirkungsrechte respektiert werden.“ (TT.com)

