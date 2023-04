Paul Swarovski zieht in Beiräte des Kristallkonzerns ein

Wattens – Beim Tiroler Kristallkonzern Swarovski gewinnt ein Familienmitglied stark an Einfluss. Paul Swarovski, Vater von TV-Moderatorin und Popsängerin Victoria Swarovski, übernimmt mehrere Positionen in der Swarovski-Gruppe und zieht in die Beiräte des Kristallbereichs, der Swarovski Optik und der Tyrolit ein, hieß es am Dienstag. Swarovski sei durch die dafür erforderliche Gesellschaftermehrheit zum Mitglied in den genannten Beiräten berufen worden.