FPÖ: Sobotka behandelt Nationalrat „in Gutsherrenart“ als sein Eigentum

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist am Dienstag einmal mehr im Fokus der Kritik der FPÖ gestanden. Generalsekretär Christian Hafenecker warf ihm in einer Pressekonferenz vor, in "Gutsherrenart" den Nationalrat als sein persönliches Eigentum zu behandeln, sich dort ein Medienimperium aufgebaut zu haben und einen "Selbstinszenierungsexzess" zu betreiben. Anlass dafür waren drei Anfragebeantwortungen an die FPÖ.