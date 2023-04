Mann lag schwer verletzt auf Straße in Wien: Autolenker stellte sich

In der Nacht auf Freitag wurde ein Mann mit schweren Verletzungen am ganzen Körper auf einer Straße gefunden. Am Montagabend meldete sich ein 55-Jähriger bei der Polizei, nachdem er Spuren an seinem Wagen gefunden hatte.

Wien – Nachdem in der Nacht auf Freitag ein schwer verletzter Mann auf der Fahrbahn der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf entdeckt worden ist, hat sich am Montagabend ein 55-Jähriger bei der Polizei gestellt, der für die Verletzungen des Passanten verantwortlich sein könnte. Er war im Unfallbereich mit einem Kastenwagen unterwegs und hat während der Fahrt einen Schlag bemerkt, aber nicht weiter beachtet. Später stellte er dann Beschädigungen an seinem Fahrzeug fest.





Der Mann kam laut Polizei in Begleitung seines Anwaltes in die Inspektion Trillergasse und berichtete, dass er zu der besagten Uhrzeit beim Unfallort unterwegs war. Aufgrund der Medienberichterstattung zum Auffinden des schwer verletzten Mannes stellte er einen möglichen Zusammenhang her und meldete sich.

Das Fahrzeug des 55-Jährigen wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sichergestellt und eine Spurensicherung vorgenommen. Die Ermittlungen werden jetzt aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr fortgesetzt. Der Schwerverletzte kann nach wie vor keine Angaben zum Hergang dieses Vorfalls machen. Der Mann, der nach Angaben der Berufsrettung "schwere Verletzungen am ganzen Körper" aufweist, wurde ins Krankenhaus gebracht und kam in künstlichen Tiefschlaf, die Lebensgefahr sei aber gebannt. (APA)