Der Schwazer Frischemarkt ist zurück!

Am 29. April startet der Schwazer Frischemarkt in der Fußgängerzone wieder in die Saison. An jedem letzten Samstag im Monat werden an mehr als 15 Ständen frische, regionale und bäuerliche Produkte angeboten. Das Sortiment reicht von Wurst, Speck und Käse über Obst, Gemüse und Pilzen bis hin zu Backwaren, Fisch, Honig, Marmeladen und Schnäpsen. Darüber hinaus wird das Produktangebot mit besonderen Schmankerln ergänzt, die monatlich wechseln.