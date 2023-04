300 Kilo schwerer Tresor nach Einbruch in Talstation bei Zirl entsorgt

Bereits Ende Februar brachen Unbekannte in die Talstation eines Liftbetriebes im Bezirk Innsbruck-Land ein und schleppten einen großen Tresor weg. Der tauchte zwei Wochen später neben der B171 wieder auf.

Am 20. Februar stiegen Unbekannte in eine Talstation eines Liftbetriebes im Bezirk Innsbruck-Land ein. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so ins Bürogebäude. Den gewichtigen Tresor dürften laut Polizei mindestens drei Täter weggeschleppt haben. Der Schaden lag im fünfstelligen Eurobereich.