Osttiroler Gall trotz Sturz auf der 2. Etappe weiter Alps-Tour-Zweiter

Alpbach - Radprofi Felix Gall hat einen weiteren Spitzenplatz bei der Tour of the Alps durch einen Sturz kurz vor dem Ziel verpasst, Gesamtrang zwei von der Auftakt-Etappe des Vortages aber behalten. Der Osttiroler kam unweit der Ziellinie des 165,2-km-Teilstücks von Reith im Alpbachtal nach Südtirol in der Spitzengruppe in einer Kurve auf der Asphaltbahn des Rittener Eislaufovals zu Sturz und wurde Tages-21. (+29 Sek.). Gesamt hielt er sich aber hinter Leader Tao Geoghegan Hart (GBR).