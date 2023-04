Bekannter nordirischer Bergsteiger Noel Hanna starb im Himalaya

Kathmandu – Der nordirische Bergsteiger Noel Hanna ist nach dem Besteigen des Himalaya-Achttausenders Annapurna gestorben. Der 56-Jährige sei im Schlaf in seinem Zelt gestorben, sagte ein Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums am Dienstag. Hanna habe den zehnthöchsten Berg der Welt ohne künstlichen Sauerstoff und zudem in der Vergangenheit schon den welthöchsten Berg, den Mount Everest, zehn Mal bestiegen, schrieb das örtliche Onlineportal Everest Chronicle.