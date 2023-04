Mopedauto prallte auf Kreuzung bei Strass gegen Auto: 51-Jährige verletzt

Am Dienstagvormittag kam es auf der Tiroler Straße (B171) bei Strass zu einem Unfall – kurz bevor das Teilnehmerfeld der Tour of the Alps die Stelle passierte.

Strass im Zillertal – Eine 31-Jährige war mit ihrem Auto aus Richtung Schwaz nach Strass unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Mopedauto auf der Rotholzer Straße vom Jenbacher Gewerbegebiet auf die Kreuzung mit der B171 zu. Wegen des Radrennens Tour of the Alps war aber die Fahrbahn in Richtung Zillertal gesperrt. Die 51-Jährige musste nun in Richtung Schwaz abbiegen – und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto der 31-Jährigen.