Fahrradfahrerin bei Kollision mit E-Scooter-Fahrer in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Nach einem Unfall in Innsbruck am Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen bzw. nach einem Beteiligten. Gegen 11.50 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad die Schöpfstraße in Richtung Süden entlang. Auf Höhe der Templstraße 28 stand am rechten Fahrbahnrand ein Lkw, an dem die junge Frau links vorbeifuhr. Zur selben Zeit kam ihr aus der Templstraße in Fahrtrichtung Norden ein E-Scooter-Fahrer entgegen – es kam zur Kollision.