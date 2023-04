Mindestens 21 Tote bei Brand in Pekinger Krankenhaus

Peking – Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Peking sind den chinesischen Staatsmedien zufolge mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Zeitung Beijing Daily am Dienstag berichtete, war bei der Feuerwehr gegen Mittag ein Notruf aus dem Changfeng-Krankenhaus in der chinesischen Hauptstadt eingegangen. Das Feuer sei etwa eine halbe Stunde später gelöscht worden, die Einsatzkräfte hätten insgesamt 71 Patienten in Sicherheit gebracht.