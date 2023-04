Zahl der Toten bei Feuer in Pekinger Krankenhaus stieg auf 29

Peking – Die Zahl der Todesopfer eines Feuers in einem Krankenhaus in Peking ist auf 29 gestiegen. Einen Tag nach dem Brand im Changfeng Hospital im Stadtbezirk Fengtai im Südwesten der chinesischen Hauptstadt wies der Vizechef der städtischen Feuerwehr auf Renovierungsarbeiten als mögliche Ursache hin.

Bei dem Brand brachte die Feuerwehr 142 Patienten in Sicherheit und verlegte sie in andere Kliniken, wie Staatsmedien berichteten. Die meisten Todesopfer seien bettlägerige ältere Patienten gewesen. Mehrere Ärzte und Schwestern hätten Brandverletzungen erlitten. Als Reaktion ordneten die Behörden Sicherheitsprüfungen in allen Krankenhäusern der Hauptstadt an, wie die China Daily berichtete. (APA/dpa)