Junge Frau fuhr in USA in falsche Auffahrt und wurde erschossen

Eine 20-Jährige verirrte sich mit dem Auto in einer ländlichen Gegend in die falsche Einfahrt. Der Grundbesitzer schoss zwei Mal auf das Auto. Die Frau wurde dadurch tödlich verletzt.

New York – Im US-Bundesstaat New York ist eine junge Frau erschossen worden, nachdem sie mit ihrem Auto versehentlich in die Auffahrt eines fremden Hauses gefahren war. Die 20-Jährige war nach Angaben der Polizei am Samstagabend mit drei Freunden in einer ländlichen Gegend nahe dem Ort Hebron im Auto unterwegs und auf der Suche nach dem Haus eines Freundes.