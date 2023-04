Klima und Nachhaltigkeit bei Liga-Clubs hoch im Kurs

Klimaschutz und Nachhaltigkeit liegen bei Österreichs Fußball-Bundesligisten im Trend. In einer Umfrage der APA - Austria Presse Agentur bewerteten sechs Vereine die beiden Themen als "wichtig", fünf um die Wiener Rivalen Austria und Rapid sogar als "sehr wichtig". Das war die höchste Bewertung auf einer sechsstufigen Antwortskala. Wie die Rundfrage ergab, bemühen sich die Clubs schon seit Jahren um Klimafreundlichkeit. Die Bundesliga will künftig die Verbindlichkeit erhöhen.

"Wer gesellschaftliche Relevanz hat, hat auch gesellschaftliche Verantwortung. Deshalb beschäftigt sich die Bundesliga seit vielen Jahren und insbesondere seit dem Jahr 2019 verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit", sagte Liga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer der APA. Bis dato fanden sich Nachhaltigkeitskriterien als förderbare C-Kriterien vor allem in den Stadionbestimmungen wieder. "Mit der heurigen Lizenzierung haben wir das von der UEFA eingeführte Nachhaltigkeitskriterium auch in die nationale Lizenzierung übernommen. Das Kriterium wurde in diesem Jahr von allen Clubs erfüllt, wobei wir dies auch als erste Statuserhebung sehen und das Niveau in diesem Bereich ebenfalls von Saison zu Saison steigern wollen", sagte Ebenbauer.