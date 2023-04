Weiterer Lehrberuf: Pletzer geht neue Ausbildungswege

Hopfgarten i. Br. – Mit aktuell 51 Lehrlingen zählt die Pletzer Gruppe mit Sitz in Hopfgarten im Brixental zu den größten Ausbildungsbetrieben im Tiroler Unterland. Dafür wurde dem familiengeführten Unternehmen zuletzt auch wieder das Gütesiegel „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ verliehen.

Für den Firmeneigentümer Manfred Pletzer steht diesbezüglich fest: „Die Lehre ist eine zentrale Säule unserer Personalpolitik. Das strategische Ziel, jedes Jahr einen Anteil von zehn Prozent an neuen Lehrlingen zu gewinnen, wird von uns konsequent verfolgt.“

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe in ihren Unternehmen in den Bereichen Industrie, Tourismus und Immobilien nicht weniger als 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entsprechend wurde auch die eigene HR-Abteilung in den letzten Jahren massiv ausgebaut.