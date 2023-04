Zehn von 17 Personen: Haiminger Opposition verließ die Sitzung

Haiming – Beste Freunde werden sie in diesem Leben wohl nicht mehr, die Haiminger Mehrheitsopposition mit Vizebürgermeister Christian Köfler und die Haiminger Bürgermeisterin Michaela Ofner.

Dieser Vermutung gehen etliche Beispiele gegenseitigen Misstrauens und politischer Schachzüge voraus. Man erinnert sich immer noch mit Grausen an den teils unterirdisch geführten Wahlkampf mit beschmierten Plakaten und darauf ausgeschnittenen Köpfen.

Zuletzt sorgte das Vorgehen von Bürgermeisterin Ofner für ausreichend Kontroversen. Sie hatte im Namen der Gemeinde Beschwerde gegen die Tiwag eingebracht. (Aktuell plant die Tiwag das Ausleitungskraftwerk Imst-Haiming, Anm.) Dazu sei die Bürgermeisterin gezwungen gewesen, weil die Zeit drängte und weil keine Rechtssicherheit bestanden habe. Noch in der abendlichen Gemeinderatssitzung sprach ihr SP-Mandatar Bernhard Zolitsch sein Misstrauen aus.

Seit letzten Donnerstag ist das Hickhack um eine Facette reicher. BM Ofner hatte in einer nicht öffentlichen Sitzung Vize-BM Köfler beschuldigt, Informationen an die Tiwag weitergereicht zu haben. Dies komme einem Vertrauensbruch gegenüber der Gemeinde gleich, so Ofner.