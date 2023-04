Aufholjagd nach 0:3 in Manchester: Eine bayerische „Mission impossible“

Die Bayern brauchen im heutigen Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales nach der 0:3-Pleite von Manchester bei Guardiolas München-Rückkehr ein historisches Comeback gegen Citys Startruppe.

München – Man Citys Pep Guardiola warnt, für den Champions-League-Aufstieg des FC Bayern müsste aber schon ein Fußball-Wunder her. Die Münchner gehen heute (21 Uhr/live Sky, Servus TV) mit einer 0:3-Hypothek ins Viertelfinal-Rückspiel gegen Englands Meister. „Vielleicht ist was Magisches möglich“, gab der Ur-Bayer Thomas Müller den Zweckoptimisten.





Ein Comeback nach einem Drei-Tore-Rückstand gab es in Bayerns Königsklassen-Historie noch nicht. Die Vorzeichen sind insgesamt nicht die allerbesten. „Die Zuversicht ist gesunken“, meinte Trainer Thomas Tuchel nach dem ernüchternden 1:1 in der Liga gegen Hoffenheim. Was besonders schmerzt: Gerade jetzt plagen sich die Münchner mit dem Toreschießen.

Wenn wir nur ein wenig passiv werden, müssen wir leiden. Die Bayern spielen am Limit, ich kenne sie. Pep Guardiola (Trainer Manchester City)

Wer soll nun gegen City treffen? Der zuletzt verletzte Eric Maxim Choupo-Moting stieg wieder ins Training ein. Auch den nach dem Zwist mit Leroy Sané pardonierten Sadio Mané könnte Tuchel vorne aufbieten. Der mit großen Hoffnungen geholte Senegalese erweist sich bisher neben dem Platz als schlagkräftiger als auf dem Rasen.

City hat solche Probleme nicht. Erling Haaland hält nach seinem Doppelpack in der Premier League am Wochenende in dieser Saison bei 47 Pflichtspieltoren. Sein Ersatzmann ist mit Julián Álvarez immerhin ein argentinischer Weltmeister.

Was den Münchner Strohhalm noch dünner werden lässt: City kassierte seit Weihnachten nie mehr als zwei Gegentore. Die jüngsten zehn Spiele gewannen die Himmelblauen wettbewerbsübergreifend allesamt mit einem Torverhältnis von 37:4. Guardiola wollte von einem Spiel gegen einen ob interner Querelen angeschlagenen Gegner dennoch nichts wissen – im Gegenteil.

Wir gehen voll drauf, wir haben noch eine Chance. Vielleicht ist etwas Magisches möglich. Thomas Müller (Profi FC Bayern)

„Manchmal braucht man den Konflikt, damit die Mannschaft näher zusammenrückt. Das ist keine Schwäche, sondern ein Vorteil“, erklärte der Spanier. Der ehemalige Bayern-Trainer (2013 bis 2016) gab sich als München-Intimus: „Ich kann mir ihre Situation gegen City vorstellen. Bayern München wird die beste Leistung Mittwochabend zeigen. Wenn wir nur ein wenig passiv werden, werden wir richtig leiden müssen.“

Eine Drei-Tore-Aufholjagd gelang in der Champions-League-Historie bereits mehreren Teams. Mané war einmal dabei. Mit Liverpool schaffte er im Mai 2019 im Halbfinale nach einem 0:3 in Barcelona dank eines 4:0 in Anfield noch die Wende. „Wir gehen voll drauf, wir haben noch eine Chance“, kündigte Müller an. Inwiefern gegen Haaland und Co. Gegentreffer vermieden werden sollen, bleibt ein anderes Thema. Zumal Neuer-Ersatz Yann Sommer zuletzt mit Diskussionen um seine Körpergröße („nur“ 1,83 Meter) zusätzlich verunsichert wurde.

Viel mehr als der spezielle „Bayern-Geist“ spricht nicht für einen FCB-Coup in der Allianz Arena. Der Trainerwechsel hat keinen Titelschub freigesetzt. Etliche Spieler sind nicht in Form, individuelle Fehler an der Tagesordnung. Vorne herrscht Flaute. Guardiola dagegen kehrt mit einem Team an seine frühere Wirkungsstätte zurück, das mit Stars gespickt top funktioniert. Man City wirkt 2023 endlich reif für den so oft verpassten Königsklassen-Triumph. Trotzdem warnte Guardiola: „Die Bayern werden am Limit spielen. Ich kenne sie.“ (APA, w.m.)