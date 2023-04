Günstigerer Sprit und Heizöl: Inflation im März bei 9,2 Prozent

Die im Vergleich zu Deutschland und anderen Euro-Ländern hohe Teuerung in Österreich liege vor allem an der Gastronomie, hatte der interimistische IHS-Chef Klaus Neusser am Dienstag eingeräumt. Die Warenkorbgewichtung im Verbraucherpreisindex für Restaurantausgaben sei in Deutschland "wesentlich niedriger" als hierzulande und die Gastro-Preissteigerungen in Österreich "wesentlich höher".

Mario Pulker, oberster Vertreter der Gastronomie in der Wirtschaftskammer, verteidigt seine Branche. Allein für die Löhne und Gehälter ihrer Beschäftigten müssten die Wirte ab Mai um 10 Prozent mehr berappen. "Das muss man erst einmal in den Kosten unterbringen. Wer darüber klagt, dass wir zu teuer sind, sollte nicht ständig höhere Gehälter fordern", sagte Pulker am Mittwoch laut "Standard". Eine vernünftige Preisanpassung sei durch massive Konkurrenz über Jahrzehnte verhindert worden. "In Europa lässt sich in keinem anderen Land zu diesen Preisen in vergleichbarer Qualität essen. Da fährt die Eisenbahn drüber. In Österreich jedoch darf Dienstleistung offenbar weiterhin nichts kosten", so Pulker.