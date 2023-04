Expertinnen weisen in Lienz den Weg zur passenden Pflege und Betreuung

In der alten Post in Lienz stehen zwei neue Care-Managerinnen bereit, um aus den Pflegeangeboten im Bezirk Lienz das richtige herauszusuchen. Angehörige werden entlastet.

Lienz – Wenn ein Familienmitglied von heute auf morgen pflegebedürftig wird, sind die Angehörigen oft überfordert. Ist der Sozialsprengel die richtige Adresse? Vielleicht das Wohn- und Pflegeheim, oder gibt es noch weitere Möglichkeiten? Darüber wissen die studierte Pflegerin Claudia Obererlacher und Sozialarbeiterin Lena Lepuschitz genau Bescheid. Sie sind so genannte Care-Managerinnen, also Koordinatorinnen für Pflege und Betreuung. Ihr Büro im ehemaligen Post-Gebäude (Bozener Platz 1) dient als Anlaufstelle. Der erste Schritt ist, abzuklären was für die betreffende Person gebraucht wird, wo das zu finden ist, wie der Weg dorthin aussieht und wie die Finanzierung läuft. Die beiden Koordinatorinnen beziehen die Angehörigen mit ein, machen Hausbesuche und vernetzen sich mit Pflegeeinrichtungen oder der Gemeinde.