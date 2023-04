INNIO lebt Nachhaltigkeit vor

An seinem Hauptsitz in Jenbach entwickelt INNIO innovative Lösungen und Services für eine saubere Energiezukunft – und zeigt vor Ort auch, wie klimaneutrale Energieversorgung von Industriebetrieben mithilfe von grünem Wasserstoff (H2) gelingt. Jüngster Beweis für die vorbildliche Nachhaltigkeit von INNIO ist die erneute Auszeichnung durch Sustainalytics als weltweite Nummer 1 unter den Branchenunternehmen.

INNIO ermöglicht seinen Kund:innen eine sichere, wirtschaftliche und klimafreundliche Strom-, Wärme- und Kälteversorgung – und zählt mit seinen flexiblen, skalierbaren und resilienten Jenbacher Energiesystemen zu den Weltmarktführern. Das innovative Unternehmen mit Hauptsitz in Jenbach versetzt Unternehmen und Gemeinden schon heute in die Lage, Energie nachhaltiger zu gestalten und so eine sauberere Zukunft zu unterstützen.

Bereits mehr als 9.000 Jenbacher Anlagen erzeugen heute grüne Energie aus erneuerbaren Energieträgern wie Biogas, Biomethan – und zunehmend auch Wasserstoff (H2), der als zentraler Bestandteil der Energiewende bereits fest im Portfolio von INNIO verankert ist. Dabei sind alle neuen Jenbacher Anlagen „Ready for H2“, also zukünftig auf einen Wasserstoffbetrieb umrüstbar. Bereits ab 2025 soll dann die gesamte Jenbacher Produktpalette für den Betrieb mit 100 % Wasserstoff ausgerollt werden.

Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz von Jenbacher. Jüngster Meilenstein der Unternehmensgeschichte ist deshalb auch eine Wasserstoff-Kooperation mit TIWAG bzw. TINEXT. Ziel ist es, den Hauptsitz in Jenbach bis 2025 mit grünem Wasserstoff zu versorgen, um daraus mithilfe der eigenen Technologien Strom und Wärme zu erzeugen. Damit lebt INNIO in Jenbach vor, wie der Übergang zur energieautonomen und klimaneutralen Energieversorgung von Industriebetrieben realisiert werden kann.

Zum ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz am Jenbacher Hauptsitz zählt auch nachhaltige Mobilität. Deshalb gibt es hier z. B. E-Tankstellen und mehr als 100 grüne Werksfahrräder, mit denen die Mitarbeiter:innen am Standort rasch von A nach B kommen. Und weiters kostengünstige, frei wählbare Jobbikes, die den Jenbacher Mitarbeiter:innen mittels Bikeleasing als grünes Transportmittel zur Verfügung gestellt werden, das auch privat genutzt werden kann. Unter den mehr als 250 Mitarbeiter:innen, die dieses Angebot bereits in Anspruch nehmen und damit sehr zufrieden sind, ist auch Martin Mühlbacher, Standortleiter von INNIO in Jenbach.