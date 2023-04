Ein Auto-Zombie kehrt zurück: Lancia

Aus dem Reich der Untoten reist Lancia zurück. Die in weiten Teilen Europas nicht mehr vorhandene Marke (lediglich in Italien wird noch der Ypsilon nach alter Bauart mit anhaltendem Erfolg angeboten) schickt sich an, mit neuen Fahrzeugmodellen wieder Kunden zu gewinnen. Dabei handelt es sich um mehr als eine Absichtserklärung, denn Lancia enthüllte vor Kurzem das Concept Car Pu+Re HPE und sieht dieses als „Vorboten einer neuen Ära bei Lancia“.