129 Jahre Tradition & Fortschritt: Holzmanufaktur Auer

Alles begann in einer kleinen Werkstatt in Steinach am Brenner, in welcher mein Urgroßvater 1894 mit der Herstellung von Türen, Fenstern und Möbeln begonnen hat. Die Kriegsjahre des Ersten und Zweiten Weltkriegs waren hart und es musste danach immer wieder von vorne begonnen werden. Im Jahr 1945 baute mein Großvater den Betrieb in Innsbruck wieder auf und spezialisierte sich auf den gehobenen Innenausbau. Er wurde ab 1976 von meinem Vater weitergeführt, welcher das Unternehmen technologisch an die Spitze führte, erweiterte und internationalisierte – und im Jahr 2022 an mich, Thomas Auer, in vierter Generation übergeben hat.

129 Jahre nach Grundsteinlegung steht die Holzmanufaktur Auer für Tischlerhandwerk auf höchstem Niveau. Ein starkes und gut ausgebildetes Team schafft es gemeinsam unter Verwendung der neuesten Technologien und Maschinen, die Grenzen von Materialien jeden Tag aufs Neue auszureizen.

Wir sind Spezialist für den Schiffsinnenausbau, den Vitrinenbau für Museen und Ausstellungen und die hochwertige Einrichtung von Hotels, Privathäusern und Wohnungen. In den letzten Jahren wurde die Expertise für die Herstellung komplexer 3D-Geometrien aus Holz und anderen Werkstoffen kontinuierlich vertieft und verfeinert. Dabei werden das Können unseres Teams sowie unserer 5-Achs-CNC-Fräsen immer weiter ans Limit geführt. Das Zusammenspiel aus der richtigen Materialwahl, der Herstellung der Grundformen, der richtigen Frästechnologie, der perfekten Nach- und Oberflächenveredelung sowie einer gut organisierten Montage ist für uns eine Herausforderung, welche wir aber gerne für unsere Kunden meistern.

„Unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter sowie moderne Maschinen garantieren eine Ausführung auf höchstem Niveau.“ Thomas und Heinrich Auer

Ein aktuelles Referenzprojekt ist beispielsweise der Ausbau des Luxushotels Krallerhof in Leogang, in welchem wir im neuen Spa „Atmosphere“ u. a. eine ganz spezielle Bar und Rezeption fertigen durften. Gerne nahmen wir die Herausforderung des Architekturbüros Hadi Teherani an und übersetzen die Entwürfe der Freiformmöbel in die Realität. Hierfür wurden über mehrere Monate hinweg ca. 15 m³ massiver Esche in mehrstufigen Verfahren zu etwas ganz Besonderem gemacht. Durch den unglaublichen Einsatz unserer Mitarbeiter konnten wir etwas Besonderes schaffen, auf das wir alle stolz sein können und das unserem Kunden lange Freude bereiten wird.

© Pale Manuel

Durch solch anspruchsvolle Projekte werden wir angetrieben, jeden Tag besser zu werden, uns weiterzuentwickeln und über uns hinauszuwachsen. Dies ist auch unsere Philosophie, mit welcher wir nachhaltig wachsen wollen. In diesem Kontext legen wir auch speziellen Wert auf Nachhaltigkeit. Alle unsere Hölzer kommen aus nachhaltigem Anbau und unsere Produktion wird autark mit Strom und Wärme aus Eigenproduktion betrieben. So versuchen wir unseren ökologischen Fußabdruck sukzessive zu reduzieren. Mit diesem Ansatz, dem respektvollen Umgang mit all unseren Mitarbeitern und der stetigen Weiterentwicklung wollen wir ein Unternehmen sein, das weitere Jahrhunderte übersteht und das Tischlerhandwerk in die Zukunft führt.

Wenn du auch Teil dieses Projekts werden willst, dann komm uns besuchen und erlebe die Möglichkeiten, die du bei uns hast. Für unsere internationalen Projekte freuen wir uns über neue Teammitglieder in der Planung, Arbeitsvorbereitung, Produktion und Montage.