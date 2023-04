75 Jahre Gerätewerk Matrei

Kochfelder in höchster Qualität und mit neuester Technologie – Ansprüche, die für das Gerätewerk Matrei (GWM) seit 1948 gelten. Als Hightech-Unternehmen und Industrialisierungsprofi entwickelt GWM laufend innovative Lösungen für Kochfeldtechnologien und bieten dazu inhouse gefertigte Metallkomponenten.

Das Unternehmen zeichnet eine lange und erfolgreiche Geschichte aus: 1948 schlossen sich 52 Arbeitnehmer:innen zu einer Produktiv-Genossenschaft zusammen. Anfangs standen Elektrogeräte und schwachstromtechnische Einrichtungen auf dem Produktionsplan. In den darauffolgenden Jahrzehnten stieg die Anzahl der MitarbeiterInnen und neue Produktmöglichkeiten kamen hinzu. Ein Highlight war die 1974 beginnende und bis heute andauernde Zusammenarbeit mit der Firma Schott: Ab den 70ern lieferte GWM für Glaskeramik-Kochfelder den ästhetisch ansprechenden Edelstahlrahmen und unterstützte in weiterer Folge mit der Verklebung der Materialien. Durch diese Partnerschaft eröffnete sich für das Gerätewerk Matrei die Möglichkeit, in den ausländischen Markt zu expandieren.