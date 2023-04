Mutter von durch Polizisten getötetem Tyre Nichols verklagt Polizei

Washington – Die Mutter des im Jänner von Polizisten in der US-Stadt Memphis zu Tode geprügelten Tyre Nichols hat die Stadt, die Polizei und die an der Tat beteiligten Beamten auf Schadenersatz verklagt. Die Polizisten seien unqualifiziert, nicht ausgebildet und nicht überwacht gewesen, hieß es in der Klageschrift, die am Mittwoch bei einem Gericht im Bundesstaat Tennessee eingereicht wurde.





Nichols' Mutter, RowVaughn Wells, forderte Schadenersatz in Höhe von 550 Millionen Dollar (gut 500 Millionen Euro), berichteten Medien unter Berufung auf Wells' Anwalt. Die Tat sei das direkte und vorhersehbare Ergebnis verfassungswidriger Maßnahmen, Praktiken, Gewohnheiten und der vorsätzlichen Gleichgültigkeit der Stadt und der Polizeichefin von Memphis gewesen, hieß es.

Nichols, ein 29-jähriger Schwarzer, war am 7. Jänner in Memphis bei einer Verkehrskontrolle von den Polizisten brutal zusammengeschlagen worden. Drei Tage später starb er im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Fall löste breite Proteste aus und fachte die Debatte über Polizeigewalt in den USA neu an. Die fünf ebenfalls schwarzen Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren, wurden entlassen. Weitere Beamte wurden vom Dienst freigestellt. Auch zwei Sanitäter und die Fahrerin eines Rettungswagens verloren ihre Jobs, weil sie Nichols nicht angemessen versorgt hatten.