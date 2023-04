„Sich Hilfe zu holen ist ein Ausdruck von Stärke“

Innsbruck – Schätzungsweise 175.000 von insgesamt 755.000 Tirolern leiden unter psychischen Problemen. Österreichweit gibt es dreimal so viele Suizide wie Verkehrstote. Die Zahlen, die Michael Wolf, Geschäftsführer der Psychosozialen Zentren (PSZ) Tirol, gestern in Innsbruck vorstellte, sprechen für sich. Vor einem Jahr rief das Land Tirol in Kooperation mit verschiedenen psychosozialen Einrichtungen daher die insgesamt fünf PSZ ins Leben. Das Land Tirol fördert die Zentren mit rund 2,4 Millionen Euro jährlich.