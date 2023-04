Isolde Kafka in „Tirol Live”: Auch über eine Männerquote muss man reden

Innsbruck – In Kürze wird die Gleichbehandlungsbeauftrage des Landes, Isolde Kafka, ihren Bericht vorlegen. Es geht darum, die Chancengleichheit bei Jobvergaben in der Landesverwaltung zu gewährleisten. Bei „Tirol Live“ hat Kafka im Gespräch mit TT-Redakteurin Anita Heubacher erste Ergebnisse präsentiert. „Wir haben den Frauenanteil auf der gesamten Führungsebene in der Verwaltung von 25 auf 31 Prozent gesteigert.“ Den Fortschritt habe man innerhalb von zwei Jahren geschafft. Das sei „beachtlich“, meint Kafka. Obwohl die Fortschritte insgesamt sehr lange gedauert hätten.