Hörl weiter überzeugt, dass es Skifahren auch in 50 Jahren noch gibt

Gute Winter-Bilanz der Seilbahnen: Trotz Teuerung gab es große Nachfrage. Meteorologin Riedl sieht Probleme für tiefgelegene Skigebiete.

Innsbruck – Auf die große Bedeutung von Tourismus und Seilbahnwirtschaft gerade für Tirol wiesen die Eröffungsreden bei der gestern eröffneten Interalpin hin. Jeder dritte Euro in Tirol werde direkt und indirekt im Tourismus verdient, so LH Anton Mattle. Tirols Seilbahnen machten die Hälfte des gesamtösterreichischen Seilbahn-Umsatzes aus. Laut der per Video zugeschalteten Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler sichert die Branche 126.000 Jobs und 11,2 Mrd. Euro an Wertschöpfung.





Seilbahnen-Obmann Franz Hörl. © Böhm

Die Corona-Pandemie sei überwunden, sagt Seilbahnen-Obmann Franz Hörl. „Wir sind wieder da.“ Trotz teilweise widriger Umstände wie der Teuerungswelle, Energieausfall-Ängsten sowie medialer Berichte über weiße Schneebänder und schwere Skiunfälle sei die Wintersaison mit bundesweit 47,7 Mio. Erst- eintritten sehr gut verlaufen – wenn man auch noch etwas unter dem Rekord (51,9 Mio., in der Saison 2017/18) liege.

Laut Hörl hat die massive Kostenwelle dazu geführt, dass Hotels ihre Preise um 10 bis 15 Prozent und die Seilbahnen ihre Preise im Schnitt unter 10 Prozent erhöht hätten. Die gestiegenen Ticketpreise hätten vor allem bei österreichischen Kunden eine „massive Rolle“ gespielt, bei den Deutschen und Schweizer Kunden dagegen kaum, betont Fachverbands-Geschäftsführer Erik Wolf. Insgesamt hätten die Gäste aber „nicht gespart“, ganz im Gegenteil. Allerdings gehe die Tendenz in Richtung Tagesausflüge. Laut Hörl kostet Skifahren bei Mehrtagestickets auch in teureren Skigebieten etwa 40 Euro am Tag, mit dem Freizeitticket oder RegioCard bei halbwegs eifrigem Gebrauch etwa 25 Euro.

Hörl und Wolf wollen die Branche nicht in das Stromfresser-Eck gestellt wissen. Man verbrauche nur 0,3 Prozent des österreichischen Gesamtenergieverbrauchs. Der Energieverbrauch von Beschneiungsanlagen habe sich innerhalb einer Generation halbiert bzw. gedrittelt.

Öl gibt es in vielen Skigebieten nur noch in der Pfanne. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. Manchen Kritikern sei gesagt: Ihr bellt den falschen Baum an. Seilbahnen-Obmann Franz Hörl

Hörl übte Kritik an manchen Medien und Experten, die „das Bild gezeichnet haben, dass Skifahren überhaupt nicht gut geht“. Weiße Bänder seien teils Realität gewesen, aber in Skigebieten ab 1500 Metern Seehöhe habe es eine durchgehende Schneedecke und sehr gute Bedingungen gegeben. Es sei für die Branche gefährlich und verantwortungslos, wenn von manchen behauptet wird, dass „Skifahren eh nur mehr zehn Jahre geht“. Hörl sieht indes die Zukunft des Skifahrens für mindestens 50 Jahre gesichert. „Wir wären ja alle schlechte und verantwortungslose Kaufleute, wenn wir nicht daran glauben, dass diese Anlagen sehr lange funktionieren.“ Hörl räumt ein, dass man in Randbereichen überlegen müsse, was man tut.