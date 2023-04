Tirol TV hat Umzug in Innsbrucker Museumstraße abgeschlossen

Innsbruck – Tirol TV, der regionale TV-Sender, der seit April vollständig im Eigentum der Moser Holding steht, hat den Umzug in die Museumstraße in der Innsbrucker Innenstadt abgeschlossen und ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufgeschlagen. Mit dem neuen Standort verfügt der Sender über ein hochmodernes digitalisiertes Studio. Die neue technische Ausrüstung ermöglicht noch höhere Qualität bei der Produktion von TV-Sendungen, Livestreams und Filmen. Neben der täglichen Magazinsendung „Tirol Today“ entstehen hier auch das Gesprächsformat „Tirol Live“ der Tiroler Tageszeitung und Inhalte für die Regionalsendergemeinschaft R9 Austria.