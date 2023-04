Dienstfahrzeuge der Tiroler Landesregierung: Opposition schießt gegen „Luxuskoalition“

Für FP-Parteichef Markus Abwerzger erinnere diese Vorgehensweise an „landesfürstliche Anwandlungen einer schwarz-roten Luxuskoalition“. Anstatt in Teuerungszeiten sparsam mit Steuergeld umzugehen, solle die Landesregierung „besser echte Sozialpolitik betreiben und nicht eine Protzpolitik an den Tag legen“.

Kritik kommt von den Grünen. „Die Menschen können sich in der Teuerung auch nicht einfach 30 Prozent mehr Spesen genehmigen“, so Landeschef Gebi Mair. Er nimmt zudem den zuständigen Ex-Landesrat Johannes Tratter (VP) in die Pflicht: „Dass er sich bei der Beschaffung auch schon nicht an den Regierungsbeschluss zur Obergrenze gehalten hat, spricht nicht für ihn.“ (TT)