Trailer für Arnold Schwarzeneggers erste Serie im Netz

Die Netflix-Agenten-Serie „FUBAR" mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle läuft Ende Mai an.

Hollywood – Starke Action, viel Witz: in dem Trailer für die Action-Komödien-Serie „FUBAR" teilt Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75) mit Fäusten, Waffen und Charme aus. Der Streamingdienst Netflix stellte das knapp dreiminütige Video am Mittwoch (Ortszeit) ins Netz. Die Agenten-Serie mit Schwarzenegger in seiner ersten Serien-Hauptrolle läuft Ende Mai an.