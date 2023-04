Polizei nimmt nach tödlicher Geburtstagsparty in USA Verdächtige fest

Drei verdächtige Jugendliche hat die Polizei nach den Schüssen auf der Geburtstagsparty eines 16-jährigen Mädchens mittlerweile verhaftet. Es bleibt unklar, was die Hintergründe für das Blutvergießen waren.

Montgomery (Alabama) – Die Polizei im US-Bundesstaat Alabama hat im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen während einer Geburtstagsparty drei Tatverdächtige festgenommen. Die Gewalttat in dem Ort Dadeville hatte für Entsetzen gesorgt. Bei der Geburtstagsparty von Jugendlichen waren am Samstagabend vier Menschen getötet worden, zahlreiche weitere wurden verletzt. Vier Opfer seien weiter in Lebensgefahr, hieß es nun.