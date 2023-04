3:0-Sieg bei Aich/Dob: Hypo hält drei Matchbälle

Aich/Dob – „Ich freue mich, dass die Jungs als Team so gut gespielt haben, auch taktisch. Am Ende hatten wir auch einen mentalen Vorteil“, bilanzierte Hypos Headcoach Stefan Chrtiansky gestern nach einem in dieser Form nicht zu erwartenden 3:0 (21, 15, 23)-Auswärtssieg in Kärnten. Bei einer 3:1-Führung in der Best-of-seven-Serie sorgt der Erfolg dafür, dass das Hypo Tirol Volleyballteam am Samstag (20.15 Uhr) in der USI-Halle den ersten von drei Matchbällen auf den elften österreichischen Meistertitel hält.