Entlaufene Kuh irrte durch Wohnsiedlungen in Deutschlandsberg

Die Kuh verirrte sich bis ins Stadtgebiet von Deutschlandsberg und irrte dort in den Siedlungen umher. Sie musste schließlich betäubt werden.

Deutschlandsberg/Hollenegg – Eine entlaufene Kuh ist Mittwochnachmittag nahe dem weststeirischen Deutschlandsberg von einer Weide entkommen und Richtung Stadtzentrum gelaufen. Das Tier irrte zwischen Wohnsiedlungen umher, beschädigte Zäune und Hochbeete, bis es mit Hilfe einer Betäubung gefügig gemacht wurde. Mehrere Polizeistreifen waren bei der Aktion im Einsatz. Am Ende konnte der Besitzer seine Kuh auf einen Anhänger verladen und in den Stall mit nach Hause nehmen, hieß es am Donnerstag.