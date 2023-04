Frau wollte Rauferei beenden: Elfjähriger hebelte Linzer Schuldirektorin an Beinen aus

Linz – Ein Elfjähriger hat in einer Schule in Linz am Dienstag die Schulleiterin so schwer verletzt, dass sie ins Spital eingeliefert werden musste. Die Pädagogin hatte in einer Pause bemerkt, dass der Bub mit einem Mitschüler raufte und ging dazwischen. Plötzlich soll der Schüler die Lehrerin an den Beinen gezogen haben, worauf sie auf den Steinboden knallte und Prellungen erlitt, bestätigte die Bildungsdirektion Oberösterreich einen Bericht in den Oberösterreichischen Nachrichten am Donnerstag.