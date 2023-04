Tirol will 2025 rund 50 E-Busse im Öffi-Verkehr einsetzen

Innsbruck – In Tirol geht es in Sachen Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs voran. Im Jahr 2025 sollen rund 50 emissionsfreie Busse unterwegs sein, bis 2035 soll der Umstieg gänzlich vollzogen sein. Nun absolviert ein 18 Meter langer Elektro-Gelenksbus den Praxistest, teilte Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit.