Erstes Album der Foo Fighters ohne Taylor Hawkins: „Brutal ehrlich“

Los Angeles – Die Band Foo Fighters („Everlong“) hat ein neues Album angekündigt. „But Here We Are“ soll einer Pressemitteilung zufolge am 2. Juni veröffentlicht werden – pünktlich zu den Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“, bei denen die US-Gruppe auftreten wird. Das Album ist das erste nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins und wird beschrieben als „brutal ehrliche und emotional unverfälschte Antwort auf alles, was die Foo Fighters im letzten Jahr durchgemacht haben“.