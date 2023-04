Bird Life veröffentlichte App für Hobby-Vogelforscher

Wien – BirdLife Österreich und der Entwickler „Sunbird Images OHG“ haben die App „Vögel in Österreich“ herausgebracht. Damit können 307 Arten in Österreich bestimmt werden. Das berichtete die Vogelschutzorganisation in einer Aussendung. Neben Verbreitungskarten für Europa und Österreich könnten Arten miteinander verglichen werden, um die Bestimmung zu vereinfachen. „Im Frühling ist die Nachfrage nach Vogelbestimmungs-Tools groß“, so Lisa Lugerbauer von BirdLife.