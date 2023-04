Transfer-Coup: NFL-Runningback Platzgummer kehrt zu den Raiders zurück

Innsbruck - Sandro Platzgummer schließt sich nach drei Jahren bei den New York Giants wieder seinem Heimatclub an und wird in der kommenden European League of Football-Saison auflaufen. Der Runningback unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.





Der 26-Jährige schaffte es 2020 über das International Pathway Program der NFL in die größte Football-Liga der Welt und wurde von den New York Giants unter Vertrag genommen. Platzgummer war damit der erste österreichische Feldspieler, der bei einem Team in der NFL engagiert wurde. Nun folgt die Rückkehr nach Innsbruck zu seinem Ausbildungsverein.

„Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in einer für mich neuen Liga mit vielen alten Teamkollegen und Trainern. Ich bin sehr glücklich zurück bei den Raiders Tirol zu sein und kann meine Laufbahn dort fortzusetzen, wo sie begonnen hat. Etwas anderes kam für mich in Europa nie in Frage", wurde der Tiroler in einer Aussendung zitiert. Morgen Freitag findet die offizielle Vorstellung statt. (APA)