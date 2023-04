Tirols Landeshauptmann Mattle traf indischen Verkehrsminister

Der Besuch fand im Rahmen der Alpintechnologie-Messe „Interalpin" statt. Am Donnerstagnachmittag wird sich der Minister sich unter anderem auch mit Spitzen von Strabag, HTI Group und POMA austauschen.

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat am Donnerstag den indischen Verkehrsminister Nitin Gadkari im Innsbrucker Landhaus empfangen. Am Tag zuvor hatten die beiden die derzeit stattfindende Fachmesse für alpine Technologien, die „Interalpin", in der Landeshauptstadt besucht. Diese hatte Gadkari offenbar besonders im Blick.





Mattle spielte in diesem Zusammenhang auf das nationale Seilbahn-Entwicklungsprogramm in Indien an. Der Landeschef sah offenbar große Geschäftschancen für heimische Firmen. „Viele Länder setzen auf das Mobilitätspotenzial von Seilbahnen", sagte er und verwies auf heimische Unternehmen, die sich in diesem Bereich „einen großen Namen" gemacht hätten. Er hoffte, dass der „wirtschaftliche Austausch zwischen Indien und Tirol gestärkt wird".

In das Bild passt auch das nachmittägliche Programm des indischen Ministers am Donnerstag, das vor allem eine Fahrt mit der Hungerburgbahn beinhaltet und bei dem wohl auch mögliche Geschäftsanbahnungen einen Rolle spielen werden. So wird Gadkari dabei unter anderem Strabag-Vorstand Franz Urban sowie Anton Seeber, den Chef der milliardenschweren Südtiroler HTI Group, zu der der Seilbahnbauer Leitner AG gehört, treffen. Auch der CEO des französischen Seilbahnherstellers POMA, Fabien Felli, wird mit dem Verkehrsminister konferieren. Die Bekanntgabe konkreter Geschäftsabschlüsse sei aber nicht zu erwarten, hieß es gegenüber der APA. (APA)