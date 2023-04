„Zentralisierungswahn der Regierung Kurz“: AK-Präsidenten im Westen orten ÖGK-Desaster

Seit der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen in der Österreichischen Gesundheitskasse ÖGK bleiben die Interessen der Krankenversicherten in Westösterreich auf der Strecke, kritisieren drei Länder-Arbeiterkammern. Aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg würden zusammen über 800 Mio. Euro „abgesaugt“.

Innsbruck, Bregenz – Eine „desaströse“ Bilanz attestiert die Arbeiterkammer Salzburg der 2020 gegründeten Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und damit der Krankenkassenreform. In einer Presseaussendung spricht Salzburgs AK-Präsident Peter Eder am Donnerstag von einem „Zentralisierungswahnsinn der Regierung Kurz“. Gemeinsam mit den AK-Präsidenten Erwin Zangerl (Tirol) und Bernhard Heinzle (Vorarlberg) fordert er die Rückführung elementarer Kassenkompetenzen in die Länder.