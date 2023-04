Natürlich schöne Balkonträume

Heuer ist die Auswahl an Balkonblumen wieder enorm, gerade bei den Sorten in Bio-Qualität. Im Blumenpark Seidemann wachsen alle Pflanzen ohne chemische Wachstumsbeeinflussung und in torffreier Bio-Erde auf und sind dadurch sprichwörtlich natürlich schön. Neben den klassischen Pelargonien in über vierzig Sorten machen Hängepetunien in zwanzig Farben oder „Ronja“, die Balkonblume des Jahres in Orange, die Auswahl nicht leicht. Klassisch beliebt bleibt das „Rotkäppchen“, die robuste Pelargonie in kräftigem Rot, die sowohl aufrecht als auch überhängend wächst, kombiniert mit der hitzetoleranten „Easy Breezy“, eine wunderbar duftenden und sehr bienenfreundlichen Balkonblume, der Lobularia, die bis November reich blüht. Im Trend: fröhliche Kapuzinerkresse-Sorten, die von rosa über gelb, orange bis hin zu weinrot beeindruckend blühen und sogar essbar sind.