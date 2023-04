Wegen Missbrauch verurteilt: Ex-Lehrer arbeitete trotz Tätigkeitsverbot mit Kindern

Wiener Neustadt – Im Zusammenhang mit einem seinerzeit schlagzeilenträchtigen Missbrauchsfall in Niederösterreich hat der TV-Sender Puls 24 nun aufgedeckt, dass ein zu mehrjähriger Haft verurteilter Ex-Lehrer nach Verbüßung seiner Strafe ungeachtet eines gerichtlich ausgesprochenen Tätigkeitsverbots wieder mit Kindern arbeitete. Demnach bot der Pädagoge Kunst-Kurse an und hielt im Dezember 2022 in einer Einrichtung für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr im Bezirk Neunkirchen einen Workshop ab.